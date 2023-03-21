Тела троих человек с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире в Якутске

В Якутске полицейские обнаружили тела троих человек в одной из квартир. Как сообщили в региональном СУ СКР, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

На месте ЧП обнаружены тела мужчин 24 и 44 лет, а также 31-летняя женщина. Как сообщает kp.ru, трагедия произошла в печально известном городском квартале в двухэтажном бараке. По неофициальным данным, один из трёх погибших во время пьяной ссоры из ревности застрелил бывшую возлюбленную и её нового бойфренда, а затем покончил жизнь самоубийством. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.