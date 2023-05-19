Мать и семилетняя дочь погибли из-за загоревшегося холодильника под Омском

Два человека насмерть отравились угарным газом при ночном пожаре в частном доме в районном посёлке Москаленки Омской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

"По предварительным данным, пожар произошёл в частном доме, во время пожара от отравления угарным газом погибли 28-летняя женщина и её семилетняя дочь, муж в это время был на вахте", — говорится в сообщении.

На месте работают следователи и эксперты, они устанавливают причины возгорания. В ведомстве сообщили РИА "Новости", что пожар мог произойти из-за холодильника. Такая версия допускается следователями из-за сильно выгоревшего места в доме, где он находился. Возбуждено уголовное по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Омской области взяла ход расследования на контроль.