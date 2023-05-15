В Москве после пожара обнаружено тело женщины, есть версия о поджоге
На Большой Почтовой в Москве после пожара обнаружено тело женщины
После пожара в одной из квартир на Большой Почтовой улице в Москве обнаружено тело женщины в кровати. В этой связи столичная прокуратура рассматривает версию намеренного поджога.
Квартира на Большой Почтовой в Москве после пожара. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"На кровати обнаружено тело женщины 1986 г.р. В настоящее время рассматриваются различные версии, в том числе поджог", — сообщает ведомство.
Точную причину удастся установить только после проведения пожарно-технической экспертизы. По факту проводится процессуальная проверка.
Ранее Лайф сообщал, что в Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли при пожаре. Их тела обнаружили после ликвидации возгорания.
t.me / Прокуратура Москвы