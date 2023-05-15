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15 мая, 03:48

В Москве после пожара обнаружено тело женщины, есть версия о поджоге

На Большой Почтовой в Москве после пожара обнаружено тело женщины

После пожара в одной из квартир на Большой Почтовой улице в Москве обнаружено тело женщины в кровати. В этой связи столичная прокуратура рассматривает версию намеренного поджога.

Квартира на Большой Почтовой в Москве после пожара. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"На кровати обнаружено тело женщины 1986 г.р. В настоящее время рассматриваются различные версии, в том числе поджог", — сообщает ведомство.

Точную причину удастся установить только после проведения пожарно-технической экспертизы. По факту проводится процессуальная проверка.

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Ранее Лайф сообщал, что в Новой Москве двое взрослых и два ребёнка погибли при пожаре. Их тела обнаружили после ликвидации возгорания.

Обложка ©

t.me / Прокуратура Москвы

Арина Родионова
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