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17 мая, 14:50

Старый телевизор насмерть придавил двухлетнего мальчика в Уфе

В Уфе двухлетний ребёнок умер из-за упавшего на него телевизора

<p>Телевизор старого образца, который упал на маленького мальчика в Уфе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/bashproc/1868" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Республики Башкортостан</a></p>

Телевизор старого образца, который упал на маленького мальчика в Уфе. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

Старый телевизор убил двухлетнего ребёнка в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Республики Башкортостан.

Всё произошло в квартире дома, расположенного на проспекте Октября. В этот момент родителей дома не было, малыш находился с няней. Вероятно, женщина отвлеклась и не заметила, как ребёнок заинтересовался телевизором старого образца. В итоге тяжёлая махина свалилась на мальчика и придавила его.

От полученных травм он скончался ещё до приезда скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Николь Вербер
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