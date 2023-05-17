Старый телевизор насмерть придавил двухлетнего мальчика в Уфе

Старый телевизор убил двухлетнего ребёнка в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Республики Башкортостан.

Всё произошло в квартире дома, расположенного на проспекте Октября. В этот момент родителей дома не было, малыш находился с няней. Вероятно, женщина отвлеклась и не заметила, как ребёнок заинтересовался телевизором старого образца. В итоге тяжёлая махина свалилась на мальчика и придавила его.

От полученных травм он скончался ещё до приезда скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).