КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 16:40

В Ингушетии мать и бабушку заподозрили в издевательствах над маленькой девочкой

В Малгобекском районе Ингушетии мать и бабушку подозревают в издевательствах над маленькой девочкой. По этому поводу полиция проводит проверку.

"В дежурную часть МО МВД России "Малгобекский" поступило телефонное сообщение из Малгобекской больницы о том, что в приёмное отделение доставлена ​​малолетняя девочка с телесными повреждениями. В ходе выезда следственно-оперативной группы МО МВД России "Малгобекский" установлено, что травмы ребёнку, предположительно, причинили её мать и бабушка", — отметили в региональном МВД.

По данным ведомства, семья состоит на профилактическом учёте как неблагополучная. Мать девочки из-за "физического недуга" не может ухаживать за ней, поэтому ребёнка воспитывает бабушка. Сейчас малышке оказывается вся необходимая медицинская помощь. Собранные материалы переданы в органы следствия для принятия процессуального решения, заключили в МВД.

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В Ингушетии избили двух полицейских, которые пытались остановить семейную разборку

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в больницу доставлена четырёхлетняя девочка в тяжелом состоянии со следами истязания. Также туда привезли её пятилетнюю сестру и двухлетнего брата, у них травм нет.

Ранее Лайф сообщал, что в Ростове-на-Дону задержали семейную пару за убийство ребёнка. Девочка умерла после нанесённых ей травм. Мать заявила полиции о пропаже малышки, но скрыть преступление не удалось. Силовики нашли по месту жительства останки тела ребёнка. Позднее выяснились жуткие подробности убийства родителями девочки. Няня убитой малышки назвала их неадекватными.

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Telegram / mvdri

Никита Осипов
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