В Ингушетии мать и бабушку заподозрили в издевательствах над маленькой девочкой

В Малгобекском районе Ингушетии мать и бабушку подозревают в издевательствах над маленькой девочкой. По этому поводу полиция проводит проверку.

"В дежурную часть МО МВД России "Малгобекский" поступило телефонное сообщение из Малгобекской больницы о том, что в приёмное отделение доставлена ​​малолетняя девочка с телесными повреждениями. В ходе выезда следственно-оперативной группы МО МВД России "Малгобекский" установлено, что травмы ребёнку, предположительно, причинили её мать и бабушка", — отметили в региональном МВД.

По данным ведомства, семья состоит на профилактическом учёте как неблагополучная. Мать девочки из-за "физического недуга" не может ухаживать за ней, поэтому ребёнка воспитывает бабушка. Сейчас малышке оказывается вся необходимая медицинская помощь. Собранные материалы переданы в органы следствия для принятия процессуального решения, заключили в МВД.