В Ростове-на-Дону родители убили восьмимесячную дочь и заявили о её похищении

В Ростове-на-Дону задержали семейную пару, которую подозревают в убийстве своего маленького ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, в отношении 33-летнего мужчины и его 23-летней супруги возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, совершённое группой лиц". Предварительно установлено, что 28 апреля семейная пара, находясь в своём доме, нанесла травмы восьмимесячной дочери, в результате чего она погибла. Супруги спрятали тело ребёнка, после чего мать обратилась в полицию, заявив, что малышку якобы похитили.

"В ходе проведённых следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны. По месту их жительства обнаружены останки тела ребёнка и иные доказательства, свидетельствующие об их причастности к особо тяжкому преступлению", — уточнили в СК.

Следователь ходатайствует об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.