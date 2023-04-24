Москвичка на допросе рассказала, как заколола ножницами младенца и выбросила в мусорку
Прокуратура показала видео допроса матери, тело младенца которой нашли в Москве
Мать, тело ребёнка которой нашли в туалете вагона электропоезда в Москве, призналась в убийстве младенца. Видео допроса женщины опубликовал телеграм-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Допрос подозреваемой в убийстве младенца. Видео © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
По словам женщины, накануне, находясь в электричке, она почувствовала, что у неё начались роды. Горе-мать не придумала ничего лучше, кроме как родить прямо в туалете поезда. После этого она убила малыша и выбросила тело в мусорку.
"[Убила] ножницами, выкинула [тело] в мусорное ведро", — призналась женщина на допросе.
Напомним, тело новорождённого мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в районе шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы. Об этом сообщалось сегодня утром.