КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 17:06

Москвичка на допросе рассказала, как заколола ножницами младенца и выбросила в мусорку

Прокуратура показала видео допроса матери, тело младенца которой нашли в Москве

Мать, тело ребёнка которой нашли в туалете вагона электропоезда в Москве, призналась в убийстве младенца. Видео допроса женщины опубликовал телеграм-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Допрос подозреваемой в убийстве младенца. Видео © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

По словам женщины, накануне, находясь в электричке, она почувствовала, что у неё начались роды. Горе-мать не придумала ничего лучше, кроме как родить прямо в туалете поезда. После этого она убила малыша и выбросила тело в мусорку.

"[Убила] ножницами, выкинула [тело] в мусорное ведро", — призналась женщина на допросе.

Напомним, тело новорождённого мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в районе шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы. Об этом сообщалось сегодня утром.

Обложка ©

Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Максим Плетнёв
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