В Москве тело младенца с ножевыми ранениями нашли в туалете

Тело новорождённого мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в районе шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ.

Следователи и криминалисты в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Прокуратуре Москвы уточнили , что младенца нашли с множественными ножевыми ранениями в туалете вагона электропоезда. Личность матери ребёнка устанавливается. По данному факту планируется возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что тело четырёхмесячного мальчика обнаружено в мусорном контейнере в одном из дворов города Бузулука Оренбургской области. Оперативники уже установили личность матери: это 22-летняя женщина, которая, испугавшись ответственности за смерть сына, решила по-тихому избавиться от его тела. К слову, судмедэксперты не нашли повреждений на малыше и установили, что он умер от пневмонии.