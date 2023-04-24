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24 апреля, 05:45

В Москве тело младенца с ножевыми ранениями нашли в туалете

На шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы обнаружили тело новорождённого мальчика

Тело новорождённого мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в районе шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ.

Следователи и криминалисты в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Прокуратуре Москвы уточнили, что младенца нашли с множественными ножевыми ранениями в туалете вагона электропоезда. Личность матери ребёнка устанавливается. По данному факту планируется возбудить уголовное дело.

Место обнаружения тела малыша. Фото t.me / moscowproc

Место обнаружения тела малыша. Фото t.me / moscowproc

Ранее сообщалось, что тело четырёхмесячного мальчика обнаружено в мусорном контейнере в одном из дворов города Бузулука Оренбургской области. Оперативники уже установили личность матери: это 22-летняя женщина, которая, испугавшись ответственности за смерть сына, решила по-тихому избавиться от его тела. К слову, судмедэксперты не нашли повреждений на малыше и установили, что он умер от пневмонии.

Турист погиб на граничащей с Монголией горе в Бурятии

Турист погиб на граничащей с Монголией горе в Бурятии

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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