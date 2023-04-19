Под Оренбургом мать выбросила труп четырёхмесячного сына в мусорку
Тело умершего от пневмонии младенца нашли в мусорном баке в Оренбургской области
Тело четырёхмесячного мальчика обнаружено в мусорном контейнере в одном из дворов города Бузулука Оренбургской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Оперативники уже установили личность матери — это 22-летняя женщина, которая, испугавшись ответственности за смерть сына, решила по-тихому избавиться от его тела. К слову, судмедэксперты не нашли повреждений на малыше и установили, что он умер от пневмонии. Возбуждено уголовное дело, горе-мать разыскивается.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что пакет с телом младенца нашли на заброшенном участке СНТ в Калининграде. Личность матери ребёнка установлена, ею оказалась 30-летняя жительница города Немана.
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