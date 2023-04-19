Под Оренбургом мать выбросила труп четырёхмесячного сына в мусорку

Тело четырёхмесячного мальчика обнаружено в мусорном контейнере в одном из дворов города Бузулука Оренбургской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Оперативники уже установили личность матери — это 22-летняя женщина, которая, испугавшись ответственности за смерть сына, решила по-тихому избавиться от его тела. К слову, судмедэксперты не нашли повреждений на малыше и установили, что он умер от пневмонии. Возбуждено уголовное дело, горе-мать разыскивается.