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18 апреля, 11:27

Пакет с телом младенца нашли на заброшенном участке СНТ в Калининграде

В Калининграде обнаружили тело младенца, личность матери уже установлена

Тело новорождённой девочки в полиэтиленовом пакете обнаружили на заброшенном земельном участке в СНТ "Пчёлка" в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, при осмотре места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружено. Личность матери ребёнка установлена, ею оказалась 30-летняя жительница города Немана.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Человеческую ногу в пакете обнаружили на улице в Выборге

Человеческую ногу в пакете обнаружили на улице в Выборге

Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили на чердаке пятиэтажного дома в Северном Измайлово в Москве. Ужасающую находку сделал техник интернет-провайдера.

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Иван Косицын
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