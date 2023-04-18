Пакет с телом младенца нашли на заброшенном участке СНТ в Калининграде

Тело новорождённой девочки в полиэтиленовом пакете обнаружили на заброшенном земельном участке в СНТ "Пчёлка" в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, при осмотре места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружено. Личность матери ребёнка установлена, ею оказалась 30-летняя жительница города Немана.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.