Тело мужчины нашли на чердаке пятиэтажки в Москве

Тело мужчины обнаружили на чердаке пятиэтажного дома в Северном Измайлово в Москве. По данным SHOT, ужасающую находку сделал техник интернет-провайдера.

Сотрудник рассказал, что полез на чердак прокладывать кабель и наткнулся на тело. Он сразу вызвал скорую и полицию. Эксперты устанавливают личность погибшего и выясняют, имеет ли место криминал.