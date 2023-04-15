Тело мужчины нашли на чердаке пятиэтажки в Москве
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Тело мужчины обнаружили на чердаке пятиэтажного дома в Северном Измайлово в Москве. По данным SHOT, ужасающую находку сделал техник интернет-провайдера.
Сотрудник рассказал, что полез на чердак прокладывать кабель и наткнулся на тело. Он сразу вызвал скорую и полицию. Эксперты устанавливают личность погибшего и выясняют, имеет ли место криминал.
Ранее разложившееся тело мужчины с фонариком нашли в лесу в Мытищах. Причём останкам на тот момент было уже около полугода.