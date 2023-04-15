КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 15:45

Тело мужчины нашли на чердаке пятиэтажки в Москве

<p>Обложка © <a href="https://t.me/c/1873073156/14424" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / SHOT</a></p>

Обложка © T.me / SHOT

Тело мужчины обнаружили на чердаке пятиэтажного дома в Северном Измайлово в Москве. По данным SHOT, ужасающую находку сделал техник интернет-провайдера.

Сотрудник рассказал, что полез на чердак прокладывать кабель и наткнулся на тело. Он сразу вызвал скорую и полицию. Эксперты устанавливают личность погибшего и выясняют, имеет ли место криминал.

Тело женщины с полной сумкой успокоительных настоек нашли в Ленобласти

Тело женщины с полной сумкой успокоительных настоек нашли в Ленобласти

Ранее разложившееся тело мужчины с фонариком нашли в лесу в Мытищах. Причём останкам на тот момент было уже около полугода.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров