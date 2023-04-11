Разложившееся тело мужчины с фонариком нашли в лесу в Мытищах
В лесу в подмосковных Мытищах найдены разложившиеся останки мужчины, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на осведомлённый источник.
"В деревне Новоалександрово, в лесополосе, обнаружен частично скелетированный труп мужчины в чёрной куртке, рубашке, чёрных брюках и коричневых ботинках", — сказал источник.
Собеседник агентства добавил, что останкам около полугода. С места происшествия изъяли фонарик, а тело доставили в морг для выяснения причин смерти. Личность погибшего также устанавливается.
Ранее Лайф писал, что двух детей над телами мёртвых родителей нашли в квартире в Подмосковье. Сообщалось, что полицию вызвали соседи, услышав громкий плач.
ТАСС / Владимир Гердо