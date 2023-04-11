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11 апреля, 08:35

Школьницу нашли мёртвой в Новой Москве после расставания с парнем-наркоманом

Москвичка нашла бездыханное тело дочки-девятиклассницы в ванной

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Жительница Новой Москвы нашла мёртвой дочку-девятиклассницу. Подробности трагедии узнал Mash.

Сегодня в 04:45 утра 16-летняя девочка пошла в ванную и заперлась. Спустя некоторое время к ней вломилась мать и обнаружила её бездыханное тело. В доме хранился травматический пистолет "Гроза", который принадлежит отцу семейства. Документы на оружие у него есть.

Со слов родителей, в школе у дочки не было никаких проблем, училась она хорошо и с одноклассниками дружила. Но, по предварительным данным, не так давно школьницу грубо отверг её 18-летний наркозависимый возлюбленный.

Двух детей над телами мёртвых родителей нашли в квартире в Подмосковье

Двух детей над телами мёртвых родителей нашли в квартире в Подмосковье

А ранее под Саратовом в квартире обнаружили тела двух взрослых и школьника. Ребёнку было 11 лет. На трупах каких-либо повреждений следователи не зафиксировали.

Андрей Бражников
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