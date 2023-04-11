Школьницу нашли мёртвой в Новой Москве после расставания с парнем-наркоманом

Жительница Новой Москвы нашла мёртвой дочку-девятиклассницу. Подробности трагедии узнал Mash.

Сегодня в 04:45 утра 16-летняя девочка пошла в ванную и заперлась. Спустя некоторое время к ней вломилась мать и обнаружила её бездыханное тело. В доме хранился травматический пистолет "Гроза", который принадлежит отцу семейства. Документы на оружие у него есть.

Со слов родителей, в школе у дочки не было никаких проблем, училась она хорошо и с одноклассниками дружила. Но, по предварительным данным, не так давно школьницу грубо отверг её 18-летний наркозависимый возлюбленный.