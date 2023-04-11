Школьницу нашли мёртвой в Новой Москве после расставания с парнем-наркоманом
Москвичка нашла бездыханное тело дочки-девятиклассницы в ванной
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Жительница Новой Москвы нашла мёртвой дочку-девятиклассницу. Подробности трагедии узнал Mash.
Сегодня в 04:45 утра 16-летняя девочка пошла в ванную и заперлась. Спустя некоторое время к ней вломилась мать и обнаружила её бездыханное тело. В доме хранился травматический пистолет "Гроза", который принадлежит отцу семейства. Документы на оружие у него есть.
Со слов родителей, в школе у дочки не было никаких проблем, училась она хорошо и с одноклассниками дружила. Но, по предварительным данным, не так давно школьницу грубо отверг её 18-летний наркозависимый возлюбленный.
А ранее под Саратовом в квартире обнаружили тела двух взрослых и школьника. Ребёнку было 11 лет. На трупах каких-либо повреждений следователи не зафиксировали.