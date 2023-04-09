Двух детей над телами мёртвых родителей нашли в квартире в Подмосковье
Двух детей и их мёртвых родителей нашли в квартире в Домодедове
В одной из квартир в Домодедове нашли двух детей и их мёртвых родителей. Как пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источник, соседи вызвали полицию, когда услышали громкий детский плач.
Погибшими оказались Роман Ш. и Евгения Д. Оба скончались до приезда скорой помощи, признаков насильственной смерти выявлено не было. На данный момент дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Лайф рассказывал о подобном инциденте, произошедшем в Екатеринбурге: там погибшую пару и детей обнаружили благодаря протечке. Соседи услышали, что в злополучной квартире бежит вода и плачут дети. Причём спасли несовершеннолетних сами жильцы, так как они устали ждать экстренные службы. Лайф показывал видео вызволения. Детей передали бабушке.
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