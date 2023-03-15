Детей из Екатеринбурга, найденных в квартире с телами родителей, спасли благодаря протечке

Двух малолетних детей из Екатеринбурга, которые несколько дней провели рядом с телами родителей, удалось обнаружить благодаря протечке в квартире. Об этом сообщает портал E1.ru .

По данным издания, двухлетний мальчик захотел пить и открыл кран в ванной. Предположительно, после этого лейка душа по счастливой случайности упала на пол, где начала скапливаться вода. Соседи обратили внимание на протечку и стали выходить на связь с жильцами затопившей их квартиры. В общей сложности малыши находились рядом с телами родителей три с половиной дня. Причём всё это время трёхмесячная девочка пролежала на диване с трупом матери.