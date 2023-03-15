В Екатеринбурге двое детей несколько дней провели в квартире с телами родителей

В Екатеринбурге в одной из квартир обнаружили мёртвыми мужчину и женщину, а рядом с ними плачущих малолетних детей. Об этом сообщает портал E1.ru. По данным издания, мальчик и девочка несколько дней провели рядом с телами родителей.

По информации СМИ, инцидент произошёл в жилом доме на улице Таганской. Соседи услышали детский плач и сами вскрыли дверь квартиры, не дожидаясь МЧС и полиции. Очевидцы рассказали, что семья арендовала жильё, при этом взрослых жители дома не видели несколько дней. С плачущими малышами соседи разговаривали через дверь.

"МЧС не ехало без полиции, полиция тоже не торопилась. В итоге один из жильцов сам принёс инструменты и вскрыл двери, ему помогали молодые ребята-курсанты. Несколько часов это заняло. Внутри они нашли тела родителей. Дети были в очень плохом состоянии, особенно девочка. Обезвоживание", — рассказал порталу один из жильцов дома.

Он также добавил, что родственники погибших потеряли с ними связь в конце прошлой недели. Они пытались вскрыть квартиру, но ничего не вышло. Сейчас на месте работают следователи и полиция, детей отправили к родственникам.

По предварительной информации, смерть супругов не имеет криминального характера. На их телах не обнаружили повреждений. Точная причина гибели мужчины и женщины пока не известна.