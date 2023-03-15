Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 12:28

На пляже под Севастополем нашли тело мужчины без головы и конечностей

Тело мужчины без головы и конечностей нашли на пляже под Севастополем недалеко от села Андреевка. Об инциденте сообщает "Mash на волне".

По данным телеграм-канала, жуткую находку обнаружил местный житель, который утром выгуливал овчарку вблизи пляжа. Причём именно пёс указал хозяину на труп неизвестного, у которого отсутствовали голова, ступни и кисти. Судя по фото, голеней тоже нет, вместо них остались только большеберцовые кости. Увидев изуродованное тело, обомлевший мужчина тут же вызвал полицию.

Изуродованное тело мужчины нашли под Севастополем. Фото © Telegram / Mash на волне

Изуродованное тело мужчины нашли под Севастополем. Фото © Telegram / Mash на волне

Оперативники предполагают, что труп могло прибить к берегу во время шторма, который был накануне. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

Нашли по частям: На Камчатке выяснили причину жуткой смерти пресс-секретаря горсуда

Нашли по частям: На Камчатке выяснили причину жуткой смерти пресс-секретаря горсуда

Ранее Лайф сообщал, что 12-летний подросток нашёл дома тело младшего брата, запутавшегося в бельевой верёвке. Трагический инцидент произошёл в селе Урик Иркутской области.

Обложка ©

Freepik / bear.chen

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров