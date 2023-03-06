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6 марта, 12:35

Под Иркутском подросток нашёл дома тело младшего брата, запутавшегося в бельевой верёвке

В Иркутской области четырёхлетний ребёнок запутался в бельевой верёвке и погиб

Трагический инцидент произошёл в селе Урик Иркутской области. По предварительным данным, четырёхлетний ребёнок запутался в бельевой верёвке и случайно передавил себе сонную артерию. Тело малыша обнаружил его старший 12-летний брат.

Местные СМИ сообщают, что мальчик воспитывался в многодетной семье, но в момент трагедии он оказался дома один и смотрел мультфильмы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности)", — сообщили в понедельник в региональном управлении Следкома.

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Обложка ©

Unsplash

Марина Калегина
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