Под Иркутском подросток нашёл дома тело младшего брата, запутавшегося в бельевой верёвке
В Иркутской области четырёхлетний ребёнок запутался в бельевой верёвке и погиб
Трагический инцидент произошёл в селе Урик Иркутской области. По предварительным данным, четырёхлетний ребёнок запутался в бельевой верёвке и случайно передавил себе сонную артерию. Тело малыша обнаружил его старший 12-летний брат.
Местные СМИ сообщают, что мальчик воспитывался в многодетной семье, но в момент трагедии он оказался дома один и смотрел мультфильмы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности)", — сообщили в понедельник в региональном управлении Следкома.
Ранее Лайф писал о том, что в московском парке "Покровское-Стрешнево" погиб восьмилетний ребёнок, катавшийся на тюбинге на необорудованном склоне.