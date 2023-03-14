Нашли по частям: На Камчатке выяснили причину жуткой смерти пресс-секретаря горсуда

В Петропавловске-Камчатском в начале марта обнаружили расчленённое тело 38-летнего пресс-секретаря городского суда. Как выяснилось теперь, Дмитрий скончался из-за переохлаждения. Родственники искали его неделю. За это время останки растащили собаки.

Как пишет телеграм-канал Amur Mash, Дмитрий ушёл из дома 23 февраля. В поисках компании для весёлого времяпрепровождения он звонил друзьям, но те спали. И тогда он, выпив, отправился гулять за два километра от дома — в микрорайон Сероглазка. Когда впоследствии родственники искали его, даже не думали заглядывать так далеко.

К поискам подключили волонтёров, и кто-то из них увидел в пасти собаки человеческую голову. Прочесав местность, обнаружили тело. Криминала в гибели молодого человека не усматривают. 10 марта его отпели и похоронили.