Нашли по частям: На Камчатке выяснили причину жуткой смерти пресс-секретаря горсуда
Mash: Пресс-секретарь горсуда на Камчатке умер от охлаждения, части тела растащили собаки
В Петропавловске-Камчатском в начале марта обнаружили расчленённое тело 38-летнего пресс-секретаря городского суда. Как выяснилось теперь, Дмитрий скончался из-за переохлаждения. Родственники искали его неделю. За это время останки растащили собаки.
Как пишет телеграм-канал Amur Mash, Дмитрий ушёл из дома 23 февраля. В поисках компании для весёлого времяпрепровождения он звонил друзьям, но те спали. И тогда он, выпив, отправился гулять за два километра от дома — в микрорайон Сероглазка. Когда впоследствии родственники искали его, даже не думали заглядывать так далеко.
К поискам подключили волонтёров, и кто-то из них увидел в пасти собаки человеческую голову. Прочесав местность, обнаружили тело. Криминала в гибели молодого человека не усматривают. 10 марта его отпели и похоронили.
Ранее Лайф писал, что в Иркутской области подросток насмерть замёрз в снегу. Он был на праздновании дня рождения товарища, а после пошёл домой в нетрезвом состоянии, и это решение стало роковым.
Wikipedia / LokkLamora