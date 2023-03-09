В Иркутской области подросток насмерть замёрз в снегу

В селе Хмелёвка Иркутской области обнаружили тело десятиклассника, который насмерть замёрз в сугробе. Подросток был на праздновании дня рождения товарища, а после пошёл домой в нетрезвом состоянии, пишет "Рен-ТВ".

По информации телеканала, семеро друзей отдыхали в местном Доме культуры. Они распивали алкоголь и играли в бильярд. Около 23:00 подросток решил идти домой и отказался от сопровождения.

Мать погибшего забила тревогу около полуночи, она искала сына всю ночь. Тело подростка обнаружили утром следующего дня: один из местных жителей увидел на пустыре куртку, проехал на лыжах поближе и увидел труп. Возбуждено уголовное дело.