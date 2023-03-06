Мужчина и 16-летняя школьница насмерть отравились угарным газом в Подмосковье

В Орехово-Зуеве Московской области два человека погибли в результате отравления угарным газом. Как пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источники, в числе жертв 26-летний мужчина и 16-летняя девушка.

По данным агентства, тела погибших обнаружили вчера в частном доме на Малодубинском шоссе. Предварительно, они отравились угарным газом. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.