Мужчина и 16-летняя школьница насмерть отравились угарным газом в Подмосковье
"Рен-ТВ": В Подмосковье мужчина и девушка-подросток погибли от отравления угарным газом
В Орехово-Зуеве Московской области два человека погибли в результате отравления угарным газом. Как пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источники, в числе жертв 26-летний мужчина и 16-летняя девушка.
По данным агентства, тела погибших обнаружили вчера в частном доме на Малодубинском шоссе. Предварительно, они отравились угарным газом. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что в Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом. Всё случилось в посёлке городского типа Дружинино, расположенном в 65 километрах от Екатеринбурга. Обнаружены тела троих мужчин и двух женщин. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.
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