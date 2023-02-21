Спасатели обнаружили вмёрзшее в лёд тело мужчины у острова Недоразумения
Спасатели обнаружили вмёрзшее в лёд тело мужчины у острова Недоразумения. Обложка © МЧС по Магаданской области
Магаданские спасатели обнаружили труп человека в жуткой позе, вмёрзший в Охотское море рядом с островом Недоразумения. Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, погибшим оказался рыбак, пропавший несколько дней назад.
Спасатели нашли труп мужчины, замёрзший в жуткой позе. Видео © t.me / ЧП Магадан
Известно, что 59-летний магаданец выехал на рыбалку на снегоходе 19 февраля, но домой так и не вернулся. Тревогу забила жена мужчины и сообщила на следующий день о произошедшем в службу спасения. Они выдвинулись на поиски в район мыса Островной и реки Оксы. Сегодня тело мужчины нашли.
Кадры с места страшной находки опубликовал телеграм-канал "ЧП Магадан". На них видно, что тело мужчины уже вмёрзло глубоко в лёд: на поверхности видны лишь часть ступней и капюшон. По версии канала, снегоход с водителем упал под лёд — и мужчина так и не смог выбраться. Предварительно, признаков криминального характера смерти нет.
А ранее жительница Николаевска-на-Амуре Хабаровского края замёрзла насмерть, пока добиралась на работу. Она отправилась на работу в -50 °C на снегоходе через лиман. Дело в том, что там нет ни поездов, ни автобусов, и это единственный путь до базы.