В МВД назвали отравление одной из версий трагедии в семье из Екатеринбурга

Родители найденных в екатеринбургской квартире детей могли умереть из-за отравления, сообщил руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что супруги не были трудоустроены, а глава семейства не раз имел проблемы с законом.

"Погибшие — супруги 1993-го и 1997 года рождения. Муж и жена официально были не трудоустроены, а глава семьи ранее был судим по статье 166 УК РФ ("Угон") в 2014 году, по статье 319 ("Оскорбление представителя власти") в 2019 году и в том же году по статье 264 ("Нарушение ПДД")", — рассказал он телеканалу "360".

Дети, проведшие с погибшими около двух суток, доставлены в медучреждение с диагнозом "обезвоживание". После лечения будет решаться вопрос о том, кто в дальнейшем будет заниматься их воспитанием. В состоянии пострадавших наблюдается положительная динамика.

По словам Горелых, злополучную квартиру погибшие снимали на протяжении последних двух месяцев. Её хозяин на данный момент проживает в Санкт-Петербурге. В обстоятельствах трагедии разбираются МВД и Следственный комитет.