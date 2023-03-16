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16 марта, 09:49

Появилось видео спасения детей из квартиры с мёртвыми родителями в Екатеринбурге

Лайф публикует видео спасения детей, найденных в квартире с телами родителей в Екатеринбурге

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео спасения двух маленьких детей, которые не менее двух суток провели рядом с телами родителей в квартире в Екатеринбурге. На кадрах видно, что в жилище вскрывают дверь. Зашедшие внутрь соседи замечают двухлетнего мальчика и трёхмесячную сестру. Рядом находятся бездыханные тела их родителей.

Видео спасения детей из квартиры в Екатеринбурге. Видео © SHOT

По данным SHOT, 29-летний отец и 25-летняя мать отравились не установленным пока веществом. В квартире нашли пакетик с белым порошком, его направили на экспертизу. Детей с сильным обезвоживанием отвезли в больницу.

По словам соседей, семья была благополучной. Они снимали эту квартиру в течение двух месяцев.

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Напомним, ранее сообщалось, что обнаружить детей удалось благодаря протечке. Соседи услышали, что в квартире на 16-м этаже бежит вода и слышен детский плач. По словам одного из жильцов дома, МЧС и полиция не торопились ехать на вызов. Тогда местные жители сами вскрыли дверь.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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