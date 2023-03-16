Молодая пара умерла от передозировки наркотиков на съёмной квартире в Уфе
Тела молодой девушки и её возлюбленного нашли на съёмной квартире в Уфе
В Уфе на съёмной квартире найдены тела молодого парня и его 20-летней возлюбленной. Как пишет Mash Batash, рядом с ними были обнаружены наркотики.
По данным канала, пара начала встречаться примерно полгода назад. Погибшие росли в благополучных семьях, девушка училась на юриста, а также подрабатывала в центре социальной поддержки.
В один из дней юноша перестал выходить на связь, и его родители сразу же забили тревогу. Они отправились на съёмную квартиру к сыну, где и обнаружили страшную находку — тела молодых людей. Рядом с ними лежали трубочка из денежной купюры и пакетик с остатками белого порошка, который, предварительно, и стал причиной смерти.
Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге в одной из квартир обнаружили мёртвыми мужчину и женщину, а рядом с ними плачущих малолетних детей. По предварительным данным, мальчик и девочка несколько дней провели рядом с телами родителей.
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