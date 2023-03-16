Молодая пара умерла от передозировки наркотиков на съёмной квартире в Уфе

В Уфе на съёмной квартире найдены тела молодого парня и его 20-летней возлюбленной. Как пишет Mash Batash, рядом с ними были обнаружены наркотики.

По данным канала, пара начала встречаться примерно полгода назад. Погибшие росли в благополучных семьях, девушка училась на юриста, а также подрабатывала в центре социальной поддержки.

В один из дней юноша перестал выходить на связь, и его родители сразу же забили тревогу. Они отправились на съёмную квартиру к сыну, где и обнаружили страшную находку — тела молодых людей. Рядом с ними лежали трубочка из денежной купюры и пакетик с остатками белого порошка, который, предварительно, и стал причиной смерти.