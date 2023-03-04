Петербуржец проснулся в отеле у тела мёртвой жены с таинственной запиской от незнакомца

Бизнесмен из Санкт-Петербурга обнаружил утром в постели труп жены без каких-либо травм, а рядом — записку от неизвестного с благодарностью за проведённый вечер. Детали загадочной истории узнал телеграм-канал Mash.

Как пишет канал, 35-летний Андрей проснулся в отеле DoubleTree by Hilton на Ленинградском шоссе с диким похмельем и амнезией. Не успев встать с кровати, он заметил, что рядом лежит его жена Дина без признаков жизни. По словам Андрея, супруга ничем не болела, а на её теле не было ни ран, ни царапин. Позже он заметил записку от неизвестного мужчины в которой было написано: "Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер".

Полицейские проверили камеры и увидели, как некий мужчина вместе с супругами закрывается в номере и выходит один спустя пять часов. Оставленный им на записке номер телефона оказался недоступен, незнакомца ищут. Самого Андрея госпитализировали с опиумным отравлением.