Бывшие родственники убили и расчленили известную в Гонконге модель из-за денежного спора

В Гонконге экс-супруга известной модели Эбби Чой заподозрили в том, что он вместе с родственниками убил и расчленил 28-летнюю девушку из-за денежного спора. По данным CNA, правоохранители обнаружили останки в загородном доме, который был перестроен под скотобойню. Полицейские отметили, что конечности погибшей были найдены, в частности, в холодильнике.

Кроме того, в доме были замечены электропила и мясорубка, использовавшиеся для измельчения плоти. На месте преступления также оказались две кастрюли с тушёным мясом, которое может оказаться человеческим, однако голову так и не удалось найти. Бывшего супруга модели уже задержали, мужчина пытался покинуть Гонконг на лодке. Кроме того, его отцу, матери и старшему брату предъявлены обвинения в убийстве.

"Мы считаем, что у жертвы и семьи её бывшего мужа было много финансовых споров, связанных с огромными суммами денег", — отметили правоохранители.

Чой пропала 22 февраля. Убийство мог организовать её бывший свёкор, который был недоволен тем, как она распорядилась принадлежавшей ей недвижимостью в одном из элитных районов Гонконга.