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20 февраля, 13:42

Россиянин нашёл на помойке урну с прахом соседа

Прохожий в Первоуральске случайно обнаружил урну с прахом на помойке

<p>Погребальная урна, которую прохожий случайно обнаружил на мусорке в Первоуральске. Фото © VK / <a href="https://vk.com/pvk_perv" target="_blank" rel="noopener noreferrer">[PVK] Первоуральск</a></p>

Погребальная урна, которую прохожий случайно обнаружил на мусорке в Первоуральске. Фото © VK / [PVK] Первоуральск

Прохожий обнаружил на мусорке человеческие останки в городе Первоуральске Свердловской области. Историю о жуткой находке публикует портал Е1.ru.

Как рассказал местный житель, сначала ему показалось, что на контейнерной площадке лежит кирпич. Он решил забрать его и использовать в хозяйстве, однако, подойдя к машине, пригляделся и открыл рот от удивления — мужчина держал в руках настоящую мраморную урну для праха.

"Увидел надпись [с ФИО и датами рождения и смерти]. Ну, я сразу положил урну на снег. Думаю, нехорошо это всё. Не по-человечески, скажем так. Человек в таком виде валяется на мусорке", — поделился мужчина.

Умершим оказался 73-летний Анатолий Борисович, который жил по соседству. В 2020 году он скончался от инфаркта, а его квартира досталась родственникам. При этом падчерица покойного рассказала, что его прах уже давно должны были подзахоронить к родственникам. Вместе с мужем она передала урну в ритуальную службу и оплатила услугу по квитанции, которая осталась на руках.

"Я просто в непередаваемом шоке. Это они, получается, не захоронили, а просто выбросили? Ужас!" — удивилась женщина.

Теперь делом занимаются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, как урна оказалась среди мусора.

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Николь Вербер
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