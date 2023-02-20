Россиянин нашёл на помойке урну с прахом соседа
Прохожий в Первоуральске случайно обнаружил урну с прахом на помойке
Погребальная урна, которую прохожий случайно обнаружил на мусорке в Первоуральске. Фото © VK / [PVK] Первоуральск
Прохожий обнаружил на мусорке человеческие останки в городе Первоуральске Свердловской области. Историю о жуткой находке публикует портал Е1.ru.
Как рассказал местный житель, сначала ему показалось, что на контейнерной площадке лежит кирпич. Он решил забрать его и использовать в хозяйстве, однако, подойдя к машине, пригляделся и открыл рот от удивления — мужчина держал в руках настоящую мраморную урну для праха.
"Увидел надпись [с ФИО и датами рождения и смерти]. Ну, я сразу положил урну на снег. Думаю, нехорошо это всё. Не по-человечески, скажем так. Человек в таком виде валяется на мусорке", — поделился мужчина.
Умершим оказался 73-летний Анатолий Борисович, который жил по соседству. В 2020 году он скончался от инфаркта, а его квартира досталась родственникам. При этом падчерица покойного рассказала, что его прах уже давно должны были подзахоронить к родственникам. Вместе с мужем она передала урну в ритуальную службу и оплатила услугу по квитанции, которая осталась на руках.
"Я просто в непередаваемом шоке. Это они, получается, не захоронили, а просто выбросили? Ужас!" — удивилась женщина.
Теперь делом занимаются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, как урна оказалась среди мусора.
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