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17 февраля, 09:35

В Ленобласти возле площадки для выгула собак обнаружили человеческие ноги

В Выборге Ленинградской области собаки во время прогулки нашли человеческие ноги. Подробнее об этом порталу "Невские новости" рассказала хозяйка одного из псов.

"Это не я нашла, а собаки. Мы с ними гуляли как раз. Мы видели только ноги. Они были без обуви, носков, безо всего. Нас несколько человек гуляло. Пока больше ничего другого не нашли", — сказала она.

Останки находились за Петровским мостом, возле площадки для выгула собак, а рядом лежал разорванный пакет. В настоящий момент конечности изучают судмедэксперты. Место обнаружения обследуют криминалисты.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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