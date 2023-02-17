В Ленобласти возле площадки для выгула собак обнаружили человеческие ноги
В Выборге Ленинградской области собаки во время прогулки нашли человеческие ноги. Подробнее об этом порталу "Невские новости" рассказала хозяйка одного из псов.
"Это не я нашла, а собаки. Мы с ними гуляли как раз. Мы видели только ноги. Они были без обуви, носков, безо всего. Нас несколько человек гуляло. Пока больше ничего другого не нашли", — сказала она.
Останки находились за Петровским мостом, возле площадки для выгула собак, а рядом лежал разорванный пакет. В настоящий момент конечности изучают судмедэксперты. Место обнаружения обследуют криминалисты.
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