В Китае отец убил 13-летнего сына самурайским мечом из-за плохой успеваемости в школе

В Китае отец-одиночка убил 13-летнего сына самурайским мечом из-за плохой успеваемости в школе. Мужчину по имени Ян Цзюньмин приговорили к 12 годам тюрьмы, сообщает South China Morning Post со ссылкой на суд.

"Отец-одиночка на юго-западе Китая получил 12 лет тюрьмы за то, что случайно зарезал сына-подростка после того, как попытка мотивировать мальчика усерднее учиться провалилась", — пишет издание.

Трагедия произошла после того, как мужчина провёл онлайн-встречу со школьным учителем сына. Отцу рассказали о плохой успеваемости его ребёнка и сообщили, что тот получил всего 18 баллов из ста по физкультуре. После этого Ян Цзюньмин обвинил сына в том, что он "слишком ленив и недостаточно усердно учится".

"Я пришёл в такую ярость, что взял японский самурайский меч и шагнул вперёд, чтобы нанести ему удар", — cказал отец в ходе судебного заседания, добавив, что просто хотел напугать сына.

Ян Цзюньмин развёлся с женой несколько лет назад после того, как изменил ей. Он заявил, что купил меч в интернет-магазине, так как интересовался коллекционированием самурайских клинков. При этом судебно-медицинская экспертиза установила, что у ребёнка были другие — более давние — травмы, свидетельствующие о том, что перед смертью его несколько раз избивали. Данный инцидент вызвал широкий резонанс в Китае.