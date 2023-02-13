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13 февраля, 15:02

Жительница Иркутска пришла проведать в больницу 76-летнего мужа и убила его

Жительницу Иркутска подозревают в убийстве 76-летнего супруга, который проходил лечение в травматологическом отделении городской клинической больницы. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, женщина зашла в палату под предлогом, что хочет проведать мужа, а сама нанесла ему несколько смертельных ударов ножом.

"От полученных ранений он скончался на месте преступления. Затем подозреваемая попыталась свести счёты с жизнью, после чего была экстренно госпитализирована", проинформировали в ведомстве.

Информация о состоянии пациентки, а также причины, толкнувшие её на отчаянный поступок, сейчас уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Ранее Лайф сообщал, что в Ленинградской области 54-летнюю женщину задержали за попытку убить взрослого сына. У пострадавшего мужчины диагностировали ушиб мозга, черепно-мозговую травму, ранения височной кости, перелом носа, также медики нашли резаную рану под ключицей.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Анна Майорова

Алексей Берковиц
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