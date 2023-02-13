Жительница Иркутска пришла проведать в больницу 76-летнего мужа и убила его

Жительницу Иркутска подозревают в убийстве 76-летнего супруга, который проходил лечение в травматологическом отделении городской клинической больницы. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, женщина зашла в палату под предлогом, что хочет проведать мужа, а сама нанесла ему несколько смертельных ударов ножом.

"От полученных ранений он скончался на месте преступления. Затем подозреваемая попыталась свести счёты с жизнью, после чего была экстренно госпитализирована", — проинформировали в ведомстве.

Информация о состоянии пациентки, а также причины, толкнувшие её на отчаянный поступок, сейчас уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".