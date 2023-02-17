Трое рыбаков найдены мёртвыми в палатке в Омской области
Трое рыбаков обнаружены мёртвыми в палатке на льду озера Салтаим в Омской области. По этому факту начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
"Установлено, что трое жителей р.п. Павлоградка, 1979, 1963 и 1962 года рождения, приехали на озеро для рыбалки и установили палатку на льду. Для обогрева использовалась газовая горелка. По предварительным данным, смерть мужчин наступила от острого отравления угарным газом", — говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Ранее Лайф рассказывал, как в Волгоградской области мужчина на катере насмерть сбил рыбака. Инцидент произошёл рядом с центральным пляжем города Калач-на-Дону, примерно в 150 метрах от берега реки Дон.
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