Трое рыбаков найдены мёртвыми в палатке в Омской области

Трое рыбаков обнаружены мёртвыми в палатке на льду озера Салтаим в Омской области. По этому факту начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"Установлено, что трое жителей р.п. Павлоградка, 1979, 1963 и 1962 года рождения, приехали на озеро для рыбалки и установили палатку на льду. Для обогрева использовалась газовая горелка. По предварительным данным, смерть мужчин наступила от острого отравления угарным газом", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.