На Сахалине дети нашли на заброшенной стройке расчленённую хаски
В Холмске на Сахалине игравшие в недостроенной девятиэтажке дети обнаружили расчленённое тело собаки породы хаски. Рядом с ними лежали окровавленные ножницы, а с потолка свисала верёвка.
Окровавленные ножницы, найденные детьми в недостроенной многоэтажке. Фото © Telegram / "ЧП Сахалин"
По информации телеграм-канала "ЧП Сахалин", речь идёт о здании на улице 60 лет Октября. Туда заглядывают дети, местные жители просят его снести.
Останки собаки, найденные детьми в недостроенной многоэтажке. © Telegram / "ЧП Сахалин"
"Ужас, сегодня там собаку разделали, а завтра кого? Нас? Почему не закроют доступ в девятиэтажку? Про снести я вообще молчу", — написала местная жительница.
Напуганные сахалинцы вызвали полицию. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в Советско-Гаванском районе Хабаровского края было найдено истерзанное тигром тело мужчины. Известно, что мужчина приезжал поохотиться, но, видимо, сам стал добычей.
Агентство "Москва" / Андрей Любимов