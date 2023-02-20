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20 февраля, 00:54

На Сахалине дети нашли на заброшенной стройке расчленённую хаски

В Холмске на Сахалине игравшие в недостроенной девятиэтажке дети обнаружили расчленённое тело собаки породы хаски. Рядом с ними лежали окровавленные ножницы, а с потолка свисала верёвка.

Окровавленные ножницы, найденные детьми в недостроенной многоэтажке. Фото © Telegram / "ЧП Сахалин"

Окровавленные ножницы, найденные детьми в недостроенной многоэтажке. Фото © Telegram / "ЧП Сахалин"

По информации телеграм-канала "ЧП Сахалин", речь идёт о здании на улице 60 лет Октября. Туда заглядывают дети, местные жители просят его снести.

Останки собаки, найденные детьми в недостроенной многоэтажке. © Telegram / "ЧП Сахалин"

Останки собаки, найденные детьми в недостроенной многоэтажке. © Telegram / "ЧП Сахалин"

"Ужас, сегодня там собаку разделали, а завтра кого? Нас? Почему не закроют доступ в девятиэтажку? Про снести я вообще молчу", — написала местная жительница.

Напуганные сахалинцы вызвали полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

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Обложка ©

Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Анатолий Симоненко
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