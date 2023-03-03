В убийстве создателя "Спутника V" в Москве заподозрили гей-проститута из Калуги
В убийстве одного из разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" Андрея Ботикова заподозрили гей-проститута из Калуги, сообщает Mash. Напомним, тело учёного было обнаружено в квартире на северо-западе Москвы.
По данным телеграм-канала, 29-летний мужчина приехал на вызов к учёному, однако между ними возник конфликт из-за "качества обслуживания". В результате подозреваемый расправился с клиентом и вынес из квартиры его личные вещи. На теле убитого обнаружены следы удушения, а также несколько ножевых ранений и ссадин. К слову, после жестокого убийства эскортник скрылся с места преступления вместе с 18-летней подругой, которая ждала его в подъезде Ботикова. В настоящее время девушка тоже задержана. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Нападавший уже признал вину в содеянном.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве нашли убитой семью риелторов-бизнесменов. Известно, что пара длительное время не выходила на связь с родственниками, после чего те забили тревогу. По данным правоохранителей, на телах погибших найдены признаки насильственной смерти.
"МВД Медиа"