В убийстве создателя "Спутника V" в Москве заподозрили гей-проститута из Калуги

По данным телеграм-канала, 29-летний мужчина приехал на вызов к учёному, однако между ними возник конфликт из-за "качества обслуживания". В результате подозреваемый расправился с клиентом и вынес из квартиры его личные вещи. На теле убитого обнаружены следы удушения, а также несколько ножевых ранений и ссадин. К слову, после жестокого убийства эскортник скрылся с места преступления вместе с 18-летней подругой, которая ждала его в подъезде Ботикова. В настоящее время девушка тоже задержана. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Нападавший уже признал вину в содеянном.