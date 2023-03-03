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3 марта, 13:53
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В Москве убит один из создателей вакцины "Спутник V"

РИА "Новости": В Москве убили разработчика вакцины от коронавируса "Спутник V" Андрея Ботикова

На северо-западе Москвы в результате ссоры убит один из разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" Андрей Ботиков. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА "Новости".

"Погибшим оказался один из создателей вакцины "Спутник V" Андрей Ботиков, 1974 года рождения", — заявил собеседник агентства.

Факт случившегося подтвердили в столичном ГСУ СКР. Нападавшим оказался ранее судимый за тяжкое преступление 29-летний мужчина. Он уже признал вину в содеянном.

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А ранее в московской квартире нашли тела супругов-риелторов. По данным СК, их могли убить. На месте правоохранители обнаружили следы крови, беспорядок и разбитую посуду. По некоторым данным, жильё, где произошло преступление, ранее принадлежало бизнесмену Евгению Чичваркину*.

* Признан иностранным агентом.

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LIFE / Павел Баранов

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