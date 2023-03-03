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2 марта, 22:22

Двое жителей Кубани убили друг друга посреди улицы из-за "бытовой ссоры"

В Краснодарском крае произошло двойное убийство в городе Славянск-на-Кубани. Там двое мужчин убили друг друга на улице Школьной. Один другому нанёс смертельное ранение в грудь, а тот его успел застрелить. Подробности произошедшего рассказали в региональном управлении СК РФ. А в распоряжении Лайфа оказались фото с места расправы.

Горящий автомобиль в Славянске-на-Кубани. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В СК рассказали, что ссора произошла вечером 2 марта. Мужчины в возрасте 65 и 37 лет поссорились "на бытовой почве". Пенсионер поджёг BMW своего оппонента, тушить её затем пришлось пожарным.

Убитый 65-летний мужчина. Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Убитый 65-летний мужчина. Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

"В ходе конфликта пенсионер поджёг иномарку своего оппонента, а также произвел в него 2 выстрела из ружья, при этом, сам получив от него колотое ранение в грудь. От полученных повреждений оба мужчины скончались на месте происшествия", — сообщили в Славянском межрайонном следственном отделе СКР по Краснодарскому краю.

Убитый 37-летний мужчина. Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Убитый 37-летний мужчина. Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

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Андрей Григорьев
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