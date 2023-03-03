Московская квартира, где убили семейную пару риелторов, ранее принадлежала Чичваркину
Mash: Московская квартира, где убили пару риелторов, раньше принадлежала Евгению Чичваркину
Квартира на Ленинском проспекте в Москве, где 3 марта нашли тела супругов-риелторов, ранее принадлежала бизнесмену Евгению Чичваркину*. Об этом сообщает Mash.
Примечательно, что именно в этой квартире 13 лет назад нашли тело матери предпринимателя Людмилы Чичваркиной. Тогда было множество версий того, как именно она умерла, однако правоохранители заявили, что женщина поскользнулась на кафеле в кухне и ударилась головой об угол стола.
Лайф сообщал, что в квартире жилого дома на Ленинском проспекте в Москве найдены тела супругов, которые вели бизнес, связанный с продажей и арендой недвижимости. По данным СК, их могли убить.
* Признан иностранным агентом.
ТАСС / Zuma / Gustavo Valiente