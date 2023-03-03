Московская квартира, где убили семейную пару риелторов, ранее принадлежала Чичваркину

Примечательно, что именно в этой квартире 13 лет назад нашли тело матери предпринимателя Людмилы Чичваркиной. Тогда было множество версий того, как именно она умерла, однако правоохранители заявили, что женщина поскользнулась на кафеле в кухне и ударилась головой об угол стола.