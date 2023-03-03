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3 марта, 09:58
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В Москве нашли убитой семью риелторов-бизнесменов

Тела убитых супругов найдены в квартире на Ленинском проспекте в Москве

<p>Погибшая семейная пара. Обложка ©<a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Погибшая семейная пара. Обложка © SHOT

В Москве в квартире жилого дома на Ленинском проспекте найдены тела супругов. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

Видео из квартиры, где нашли тела супругов. Видео © t.me / moscowproc

По данным Лайфа, у 53-летнего Павла и 49-летней Марии был бизнес, связанный с арендой и продажей недвижимости. В органы обратился брат погибшей, который рассказал, что сестра перестала выходить на связь. Попав в квартиру, правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины, следы крови на полу, беспорядок и разбитую посуду. Причину и давность смерти супружеской пары установит судебно-медицинская экспертиза.

В свою очередь СУ СК РФ по столице сообщает, что на телах погибших найдены признаки насильственной смерти.

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"В квартире жилого дома, расположенного по Ленинскому проспекту в городе Москве, обнаружены тела 53-летнего мужчины и 49-летней женщины с признаками насильственной смерти. Установлено, что супружеская пара снимала указанную квартиру и долгое время не выходила на связь с друзьями и родственниками. По данному факту возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве полицейские обезвредили кидавшегося на жену с ножом пенсионера. Правоохранители вскрыли дверь и задержали 85-летнего пьяного мужчину.

Никита Никонов
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