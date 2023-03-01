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28 февраля, 21:50

В Москве полицейские обезвредили кидавшегося на жену с ножом пенсионера

В Москве полицейские обезвредили агрессивного пенсионера, который с ножом бросался на жену, а потом на приехавшего на вызов участкового и забаррикадировался в квартире. Об этом с места событий сообщил корреспондент Лайфа.

В Москве полицейские обезвредили кидавшегося на жену с ножом пенсионера. Видео © LIFE

После переговоров правоохранителям удалось вскрыть дверь и попасть в квартиру на Пресненском Валу, где 85-летний пьяный мужчина был задержан. При этом пенсионер так перенервничал, что ему пришлось вызвать скорую. Медики буйного дебошира выносили из квартиры на носилках.

В Москве 85-летний дедушка напал на жену и забаррикадировался с ножом в квартире

В Москве 85-летний дедушка напал на жену и забаррикадировался с ножом в квартире

А ранее в Москве преподаватель избил ученика на уроке финансовой грамотности. По предварительным данным, педагогу не понравилась причёска подростка.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Юлия Коновалова
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