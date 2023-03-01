В Москве полицейские обезвредили агрессивного пенсионера, который с ножом бросался на жену, а потом на приехавшего на вызов участкового и забаррикадировался в квартире. Об этом с места событий сообщил корреспондент Лайфа.

В Москве полицейские обезвредили кидавшегося на жену с ножом пенсионера. Видео © LIFE

После переговоров правоохранителям удалось вскрыть дверь и попасть в квартиру на Пресненском Валу, где 85-летний пьяный мужчина был задержан. При этом пенсионер так перенервничал, что ему пришлось вызвать скорую. Медики буйного дебошира выносили из квартиры на носилках.