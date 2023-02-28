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28 февраля, 17:53

В Москве 85-летний дедушка напал на жену и забаррикадировался с ножом в квартире

Пенсионер напал с ножом на жену и забаррикадировался в квартире в центре Москвы

В квартире в центре Москвы забаррикадировался 85-летний пенсионер, сначала он напал с ножом на жену, а потом угрожал приехавшему на вызов участковому. По данным Mash, правоохранителей вызвала дочь семейной пары.

События развернулись в квартире на Пресненском Валу. Пенсионер сейчас сидит с ножом и отказывается впускать кого бы то ни было. Полиция ведёт переговоры с агрессивным дедушкой. Тем временем напуганная жена — у соседки, по всей видимости, она не ранена.

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А ранее в Москве преподаватель избил ученика на уроке финансовой грамотности. По предварительным данным, педагогу не понравилась причёска подростка.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Андреев Владимир

Андрей Бражников
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