В Москве 85-летний дедушка напал на жену и забаррикадировался с ножом в квартире

В квартире в центре Москвы забаррикадировался 85-летний пенсионер, сначала он напал с ножом на жену, а потом угрожал приехавшему на вызов участковому. По данным Mash , правоохранителей вызвала дочь семейной пары.

События развернулись в квартире на Пресненском Валу. Пенсионер сейчас сидит с ножом и отказывается впускать кого бы то ни было. Полиция ведёт переговоры с агрессивным дедушкой. Тем временем напуганная жена — у соседки, по всей видимости, она не ранена.