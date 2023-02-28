В Москве 85-летний дедушка напал на жену и забаррикадировался с ножом в квартире
Пенсионер напал с ножом на жену и забаррикадировался в квартире в центре Москвы
В квартире в центре Москвы забаррикадировался 85-летний пенсионер, сначала он напал с ножом на жену, а потом угрожал приехавшему на вызов участковому. По данным Mash, правоохранителей вызвала дочь семейной пары.
События развернулись в квартире на Пресненском Валу. Пенсионер сейчас сидит с ножом и отказывается впускать кого бы то ни было. Полиция ведёт переговоры с агрессивным дедушкой. Тем временем напуганная жена — у соседки, по всей видимости, она не ранена.
А ранее в Москве преподаватель избил ученика на уроке финансовой грамотности. По предварительным данным, педагогу не понравилась причёска подростка.
ТАСС / Ura.ru / Андреев Владимир