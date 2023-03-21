Стала известна судьба детей, которых нашли с мёртвыми родителями в Екатеринбурге
Двухлетнего мальчика, запертого с умершими родителями в Екатеринбурге, передали бабушке
Двухлетнего мальчика, который несколько суток пробыл взаперти вместе с умершими родителями в Екатеринбурге, отдали бабушке. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.
"В начале недели передали мальчика бабушке, она займётся опекой. Состояние здоровья позволило", — отметил он в беседе с ЕАН, подчеркнув, что трёхмесячная сестра мальчика сейчас долечивается и вскоре тоже будет жить с бабушкой.
Лайф напоминает, что погибшую пару и их детей обнаружили благодаря протечке. Соседи услышали, что в квартире на 16-м этаже бежит вода и плачут дети. По словам одного из жильцов, спасатели и полиция не торопились ехать на место, после чего неравнодушные граждане сами вскрыли дверь. Лайф публиковал видео с моментом спасения.
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