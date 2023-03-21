Стала известна судьба детей, которых нашли с мёртвыми родителями в Екатеринбурге

Двухлетнего мальчика, который несколько суток пробыл взаперти вместе с умершими родителями в Екатеринбурге, отдали бабушке. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

"В начале недели передали мальчика бабушке, она займётся опекой. Состояние здоровья позволило", — отметил он в беседе с ЕАН, подчеркнув, что трёхмесячная сестра мальчика сейчас долечивается и вскоре тоже будет жить с бабушкой.