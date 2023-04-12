Тело женщины с полной сумкой успокоительных настоек нашли в Ленобласти

Инцидент произошёл утром 11 апреля. О находке полиции сообщила петербурженка. Прибывшие на место правоохранители увидели, что тело лежит в 50 метрах от железной дороги. Погибшей женщине на вид 40–50 лет, на криминальный характер смерти, предварительно, ничего не указывает. Труп уже направили в морг для установления причин произошедшего. Причём указывается, что полицейские нашли у погибшей 14 флаконов настойки "Пустырника", шесть из которых были пустыми.