Тело женщины с полной сумкой успокоительных настоек нашли в Ленобласти
В Ленинградской области возле железнодорожной платформы "Песочное" нашли тело женщины. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Инцидент произошёл утром 11 апреля. О находке полиции сообщила петербурженка. Прибывшие на место правоохранители увидели, что тело лежит в 50 метрах от железной дороги. Погибшей женщине на вид 40–50 лет, на криминальный характер смерти, предварительно, ничего не указывает. Труп уже направили в морг для установления причин произошедшего. Причём указывается, что полицейские нашли у погибшей 14 флаконов настойки "Пустырника", шесть из которых были пустыми.
Ранее разложившееся тело мужчины с фонариком нашли в лесу в Мытищах. Причём останкам на тот момент было уже около полугода.
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