Человеческую ногу в пакете обнаружили на улице в Выборге
В Ленинградской области прохожий нашёл человеческую ногу в полиэтиленовом пакете. Как сообщает Mash на Мойке, чудовищная находка сделана на Батарейной горе в Выборге.
Накануне вечером мужчина увидел странный предмет на территории гаражного кооператива, находящегося примерно в полукилометре от Московского проспекта. При рассмотрении он понял, что это нога, плотно обёрнутая в пакет. Полиция выясняет личность погибшего и обстоятельства смерти, назначена экспертиза.
Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили на чердаке пятиэтажного дома в московском районе Северное Измайлово. Ужасающую находку сделал техник интернет-провайдера.
ТАСС / Валерий Шарифулин