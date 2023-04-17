КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 07:14

Человеческую ногу в пакете обнаружили на улице в Выборге

В Ленинградской области прохожий нашёл человеческую ногу в полиэтиленовом пакете. Как сообщает Mash на Мойке, чудовищная находка сделана на Батарейной горе в Выборге.

Накануне вечером мужчина увидел странный предмет на территории гаражного кооператива, находящегося примерно в полукилометре от Московского проспекта. При рассмотрении он понял, что это нога, плотно обёрнутая в пакет. Полиция выясняет личность погибшего и обстоятельства смерти, назначена экспертиза.

Сосед зарубил лопатой хаски известной тиктокерши Пампусик и выкинул в канаву

Сосед зарубил лопатой хаски известной тиктокерши Пампусик и выкинул в канаву

Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили на чердаке пятиэтажного дома в московском районе Северное Измайлово. Ужасающую находку сделал техник интернет-провайдера.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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