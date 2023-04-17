Человеческую ногу в пакете обнаружили на улице в Выборге

В Ленинградской области прохожий нашёл человеческую ногу в полиэтиленовом пакете. Как сообщает Mash на Мойке, чудовищная находка сделана на Батарейной горе в Выборге.

Накануне вечером мужчина увидел странный предмет на территории гаражного кооператива, находящегося примерно в полукилометре от Московского проспекта. При рассмотрении он понял, что это нога, плотно обёрнутая в пакет. Полиция выясняет личность погибшего и обстоятельства смерти, назначена экспертиза.