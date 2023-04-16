Сосед зарубил лопатой хаски известной тиктокерши Пампусик и выкинул в канаву

В башкортостанском селе Чуваш-Кубово убили хаски блогерши Валерии Васильевой, известной в "Тиктоке" как Пампусик. Как пишет SHOT, жизни животное лишил сосед девушки, которому не понравился его любопытный нрав. Сама хозяйка призналась, что приезжала в населённый пункт только ради питомца и никогда не подумала бы, что человек, живущий напротив, может сотворить такое.

Рассказ Валерии Васильевой об убийстве её хаски. Видео © SHOT

Всё случилось, когда в какой-то момент собака вырвалась из вольера, забежала во двор к соседу и, по его словам, съела курицу. Мужчина пришёл в ярость от незваного гостя, схватился за лопату, зарубил бедное животное и выкинул тело в канаву. По словам Валерии, он не только не раскаялся за содеянное, но и упивается собственной безнаказанностью.

"Я считаю, что это не человек... Он очень жестоко с ней расправился. Я не считаю, что собака моя сделала что-то такое, за что её можно было просто разрубить... Он говорит, я откуплюсь, заплачу штраф, мне ничего не будет. Как это?" — рассказала девушка.

Сам виновник не стал общаться журналистами. Семья уже написала заявление в полицию и хочет добиться для живодёра максимального наказания. На аккаунт блогерши (pumpl_) в Tik-Tok подписано около 850 000 человек. Ещё 60 000 за жизнью блогерши следят в других соцсетях.