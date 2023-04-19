В отношении полицейских, которые больше суток искали тело девочки в Балашихе, начала проверка
Начата служебная проверка после суток поиска трёхлетней девочки в Балашихе
В отношении сотрудников правоохранительных органов, которые больше суток искали тело трёхлетней Полины в Балашихе, инициирована служебная проверка, сообщает SHOT.
Место гибели матери и ребёнка в Балашихе. Видео © Telegram / SHOT
По данным следователей, ребёнок вместе с матерью выпал из окна квартиры сутками ранее. Почему тело малышки, которое всё это время пролежало на козырьке подъезда в нескольких метрах от трупа женщины, не обнаружили правоохранители, неизвестно. В итоге поиски малышки длились дольше суток. К ним, в частности, подключились и кинологи, и волонтёры, которые прочёсывали близлежащую местность.
Как уже сообщал Лайф, тело пропавшей в Балашихе трёхлетней Полины нашли рядом с местом гибели её матери. Оно находилось в полом пространстве под плитой балкона второго этажа на козырьке подъезда с травмами, характерными при падении с высоты. Напомним, по нашим данным, девочка и её мать приехали из Луганска к родственникам. Женщина при этом страдала ПТСР, её тело нашли под окнами дома 18 апреля. Полина пропала в тот же день. Лайф опубликовал последнее видео с Полиной и её мамой.
Telegram / SHOT