В отношении полицейских, которые больше суток искали тело девочки в Балашихе, начала проверка

По данным следователей, ребёнок вместе с матерью выпал из окна квартиры сутками ранее. Почему тело малышки, которое всё это время пролежало на козырьке подъезда в нескольких метрах от трупа женщины, не обнаружили правоохранители, неизвестно. В итоге поиски малышки длились дольше суток. К ним, в частности, подключились и кинологи, и волонтёры, которые прочёсывали близлежащую местность.