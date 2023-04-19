Опубликовано последнее видео с пропавшей в Балашихе девочкой и её мамой

В Балашихе камеры наблюдения в подъезде сняли, как жительница дома заходила туда днём 17 апреля. На следующий день маму найдут мёртвой под окнами многоэтажки, а девочка исчезнет. Маленькую Полину сейчас ищут, задействованы сотрудники правоохранительных органов и волонтёры.

Четырёхлетняя Полина перед исчезновением входит с матерью в подъезд. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

На этих кадрах ничего не предвещает трагедию. Когда мама открывает дверь подъезда, к ней подбегает дочь, перегораживает дорогу и начинает проситься на ручки. Женщина с готовностью поднимает ребёнка, и они проходят к лифту. Это всё, что пока удалось найти. Видео с последующими событиями будет отсмотрено только к утру из-за длительного процесса его изъятия с камер. Выходил ли кто-то с ребёнком из дома, будет ясно только после этого. Пока же вся многоэтажка обследована — малышку там не нашли.

Устройства зафиксировали, что кто-то выходил из дома с большими сумками, но этих людей уже проверили, подозрения сняты. Пока же полиция выясняет причины гибели женщины, которая упала с большой высоты и разбилась, а также местонахождение ребёнка. С последним будут помогать волонтёры: вечером 18 апреля был объявлен их сбор, много местных жителей откликнулись.