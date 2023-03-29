Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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29 марта, 15:51

Полицию подняли на поиски "воронежских Ромео и Джульетты"

В Воронеже разыскивают сбежавших от родителей парня и девушку

<p>Никита Бухтояров и Рада Марцынкевич. Фото<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© VK / <a href="https://vk.com/liza_alert_vrn?z=photo-41111539_457243740/album-41111539_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Поисковый отряд "Лиза алерт"</a></p>

Никита Бухтояров и Рада Марцынкевич. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт"

В Воронежской области несовершеннолетние парень и девушка сбежали из дома, теперь их объявили в розыск. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда "Лиза алерт".

В Воронеже объявили поиск двух подростков. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт"

В Воронеже объявили поиск двух подростков. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт"

"Пропали Бухтояров Никита Николаевич, 15 лет, Марцынкевич Рада Арсеновна, 14 лет. с. Хреновое, Бобровский район, Воронежская область. С 28 марта 2023 года их местонахождение неизвестно", — говорится в тексте.

Рада и Никита дружили и проживали в одном селе, по неизвестным причинам подростки решили сбежать. По предварительной информации, они отправились из села Хреновое в Воронеж. Полиция и волонтёры начали поиски, они просят сообщать любую информацию о пропавших "Ромео и Джульетте".

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Ранее сообщалось, что в Воронежской области нашли живым пропавшего одиннадцатилетнего мальчика. Ребёнка нашли на улице, он не покидал территорию родного города.

Татьяна Миссуми
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