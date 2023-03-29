Полицию подняли на поиски "воронежских Ромео и Джульетты"

В Воронежской области несовершеннолетние парень и девушка сбежали из дома, теперь их объявили в розыск. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда "Лиза алерт".

В Воронеже объявили поиск двух подростков. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт"

"Пропали Бухтояров Никита Николаевич, 15 лет, Марцынкевич Рада Арсеновна, 14 лет. с. Хреновое, Бобровский район, Воронежская область. С 28 марта 2023 года их местонахождение неизвестно", — говорится в тексте.

Рада и Никита дружили и проживали в одном селе, по неизвестным причинам подростки решили сбежать. По предварительной информации, они отправились из села Хреновое в Воронеж. Полиция и волонтёры начали поиски, они просят сообщать любую информацию о пропавших "Ромео и Джульетте".