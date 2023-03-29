Русская немка сбежала из Германии из-за попытки упечь её детей в психбольницу

Немка с русскими корнями сбежала из Германии и просит убежища в России, потому что у неё хотят забрать детей и поместить их в психбольницу. Об этом пишет SHOT и публикует видеообращение женщины, прилетевшей в Минеральные Воды.

Немка просит убежища в России из страха за детей. Видео © t.me / SHOT

"Мы сегодня сбежали из Германии, так как нас преследует Югендамт (немецкое ведомство по делам молодёжи. — Прим. Лайфа). Нас хотят положить в психиатрическую клинику, хотя у моих детей нет депрессии, нет психических заболеваний. Мы были вынуждены сбежать. Я знаю много случаев, когда детей забирают после клиники. Я боюсь потерять их и никогда больше не увидеть", — поделилась она.

48-летняя Татьяна Зэнгер (Садырина) русская по отцу, её мать — немка. В советское время семья переехала в Казахстан, а в 2021 году перебралась в Германию в поисках лучшей жизни, где получила гражданство. Дети Татьяны говорят по-русски. В школе 13-летний сын стал из-за этого подвергаться издевательствам и нападкам. Тогда женщина сама обратилась в Югендамт за помощью, но стало хуже.

Немецкая соцслужба решила изъять детей из семьи и пролечить в психушке, потому что якобы старший мальчик в депрессии, а младший не общается на немецком со сверстниками в садике. Татьяна возмущена и уроками сексуального воспитания в местной школе, где ученикам рассказывают о возможности сменить пол.

"Никаких доказательств болезни ребёнка предоставлено не было существенных. Сегодня стало известно, что власти ФРГ объявили Татьяну в федеральный розыск, требуя, чтобы она вернула детей в Германию", — рассказал SHOT президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей.