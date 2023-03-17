Врач из Германии Томас Мертенс отправился медиком-добровольцем в ЛНР, и теперь ему грозит тюремный срок на родине. В беседе с SHOT он рассказал, что считает Россию своим домом и возвращаться в Германию не собирается.

Врач из Германии отправился добровольцем в ЛНР, и теперь ему грозит срок на родине. Видео © t.me / SHOT

Томас работал в немецкой медицине катастроф, которая помогала Незалежной лекарствами и машинами скорых. Однажды он отказался отправляться на Украину и везти туда гуманитарный груз, после чего у него и его русской жены Натальи начались проблемы. В итоге семья приняла решение уехать из страны.

Сначала немец отправился по туристической визе в Луганскую Народную Республику, где записался в международный отряд и работал в полевом госпитале. Пробыв некоторое время на фронте, он отправился навестить жену и ребёнка, но сейчас снова рвётся на передовую. По его словам, за работу в зоне СВО на стороне России ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он надеется получить вид на жительство в нашей стране и снова поехать добровольцем в Донбасс, ведь "там все как братья".