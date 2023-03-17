Врач из Германии отправился добровольцем в ЛНР, и теперь ему грозит срок на родине
Врач из Германии Томас Мертенс отправился медиком-добровольцем в ЛНР, и теперь ему грозит тюремный срок на родине. В беседе с SHOT он рассказал, что считает Россию своим домом и возвращаться в Германию не собирается.
Врач из Германии отправился добровольцем в ЛНР, и теперь ему грозит срок на родине. Видео © t.me / SHOT
Томас работал в немецкой медицине катастроф, которая помогала Незалежной лекарствами и машинами скорых. Однажды он отказался отправляться на Украину и везти туда гуманитарный груз, после чего у него и его русской жены Натальи начались проблемы. В итоге семья приняла решение уехать из страны.
Сначала немец отправился по туристической визе в Луганскую Народную Республику, где записался в международный отряд и работал в полевом госпитале. Пробыв некоторое время на фронте, он отправился навестить жену и ребёнка, но сейчас снова рвётся на передовую. По его словам, за работу в зоне СВО на стороне России ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он надеется получить вид на жительство в нашей стране и снова поехать добровольцем в Донбасс, ведь "там все как братья".
"Я хочу остаться здесь, в России, как можно быстрее вернуться в зону СВО, чтобы помочь российской стороне защитить союзников. Я считаю Россию своей Родиной. Буду очень рад остаться здесь и никогда не возвращаться в Германию", — признаётся Мертенс.
Ранее президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ французскому журналисту Адриану Боке. Корреспондент вскрыл правду о военных преступлениях ВСУ и инсценировке Киевом трагедии в Буче и попросил политического убежища в РФ в середине декабря 2022 года. Он рассказывал о поступающих ему угрозах, а в Стамбуле на француза и вовсе напали. Лайф сообщал, что МВД РФ приняло ходатайство журналиста о признании его беженцем.
t.me / SHOT