ВВС отстранила от эфира ведущего Гари Линекера за резкие политические высказывания

Ведущий программы "Матч дня" на Би-би-си, экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер отстранён от эфира за сообщение в соцсетях, в котором комментатор сравнил членов британского правительства с нацистами.

После нескольких дней обсуждения ситуации с Линекером руководство Би-би-си приняло решение, что он "прекратит вести "Матч дня" до тех пор, пока не будет выработана общая чёткая позиция по поводу использования им социальных сетей". Линекера обвиняют в нарушении корпоративных правил, в частности, он не должен был "занимать чью-либо сторону в вопросах партийной политики или участвовать в политических спорах". Однако бывший игрок национальной команды является внештатным сотрудником и не должен следовать правилам так же строго, как сотрудники из постоянного штата корпорации.

При этом телеканал Sky News уточняет, что решение не было согласовано с Линекером, который отказывается извиняться за высказывания. Его уже поддержал бывший английский футболист Иан Райт, заявив, что в знак солидарности не будет участвовать в передачах корпорации.

Скандал вокруг Линекера разгорелся пару дней назад, когда он раскритиковал иммиграционные решения Правительства Великобритании. Комментируя намерение властей лишить большинство нелегальных мигрантов права обращаться за убежищем в Соединённом Королевстве, он написал, что "невероятно жестокая политика направлена против самых уязвимых людей, а риторика напоминает ту, что использовалась в Германии в 30-е годы". На эти слова резко отреагировала глава МВД Британии Суэлла Браверман, которая отметила, что сравнивать ужесточение иммиграционных правил с холокостом "примитивно и неуместно".